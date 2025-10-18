Milly Carlucci e la solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato | Un abbraccio a lui alla sua famiglia e a Report

Anche Milly Carlucci e l’intero gruppo di lavoro di Ballando con le stelle hanno manifestato la loro piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci per il grave attentato subito qualche giorno fa, quando una bomba è stata fatta esplodere sotto la sua automobile. Al conduttore di Report è arrivato l’abbraccio pubblico della collega Rai in diretta su Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

