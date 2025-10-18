Milinkovic o Meret? Torino-Napoli probabili formazioni

Le probabili formazioni di Torino-Napoli, in campo alle 18 per la settima giornata di Serie A. Per Baroni ballottaggio in attacco tra Adams e Ngonge. Per Conte, oltre solito dubbio in porta tra Milinkovic e Meret, anche quello a metà campo tra McTominay ed Elmas. I campani martedì faranno visita al Psv in Champions League e il sabato successivo ospiteranno l'Inter nella sfida scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

