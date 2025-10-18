Milinkovic o Meret? Torino-Napoli probabili formazioni

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le probabili formazioni di Torino-Napoli, in campo alle 18 per la settima giornata di Serie A. Per Baroni ballottaggio in attacco tra Adams e Ngonge. Per Conte, oltre solito dubbio in porta tra Milinkovic e Meret, anche quello a metà campo tra McTominay ed Elmas. I campani martedì faranno visita al Psv in Champions League e il sabato successivo ospiteranno l'Inter nella sfida scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milinkovic o meret torino napoli probabili formazioni

© Gazzetta.it - Milinkovic o Meret? Torino-Napoli, probabili formazioni

Approfondisci con queste news

milinkovic meret torino napoliTorino-Napoli | Meret, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Politano o Neres: le scelte di Conte - 4 allenamenti in gruppo ed è recuperato, lo stesso per Politano". fantamaster.it scrive

milinkovic meret torino napoliTorino-Napoli probabili formazioni, chi gioca: le ultime su Buongiorno, Politano, Meret, Milinkovic-Savic, Simeone e Zapata - Settima giornata di Serie A, la capolista e Campione in carica Napoli fa visita al Torino di Baroni: per gli ospiti out Lobotka, infortunato. Secondo goal.com

milinkovic meret torino napoliLa probabile formazione del Napoli: Milinkovic-Savic titolare, Buongiorno in panchina - Il portiere serbo, uno dei grandi ex della partita, è favorito nel ballottaggio con Meret. Riporta toro.it

Cerca Video su questo argomento: Milinkovic Meret Torino Napoli