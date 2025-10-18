Milazzo allarme sicurezza all’ospedale | Parcheggio pericoloso e a rischio infortuni

Scoppia la polemica sulla sicurezza dei lavoratori al Presidio Ospedaliero di Milazzo. Il sindacato Coas Medici Dirigenti Sicilia ha inviato una formale diffida all’Asp di Messina, segnalando “gravi criticità e rischi per la salute e la sicurezza” nell’area di parcheggio provvisoria destinata ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it