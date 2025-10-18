Milano vince la Supercoppa Italiana! Riscritta la storia Conegliano sconfitta | la caduta degli dei Egonu galattica

La caduta degli dei: Conegliano ha perso. Tre parole che fanno sempre a notizia, a maggior ragione se la corazzata veneta ha ceduto in una partita che metteva in palio un trofeo nazionale: dopo aver alzato al cielo ben sedici titoli consecutivi entro i nostri confini, le Pantere non sono riuscite a festeggiare. Milano è finalmente riuscita a invertire la rotta dopo due anni di grandi delusioni e ha potuto festeggiare la prima gioia del nuovo ciclo, conquistando la Supercoppa Italiana. In un nuovo capitolo dell’ormai abituale classica della pallavolo tricolore, il Vero Volley di coach Stefano Lavarini si è imposto per 3-2 (18-25; 25-22; 25-20; 13-25; 15-12) e ha esultato per la prima volta nella propria storia. 🔗 Leggi su Oasport.it

