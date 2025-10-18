Milano | squadra nuova Reggers è la star

Che avversaria sarà l’Allianz Milano che dopodomani accenderà la SuperLega della Valsa Group Modena Volley all’Allianz Cloud? Un’avversaria ostica soprattutto per lo stile di gioco, per l’identità che il suo allenatore ha sempre saputo trasmetterla, insidiosa perché l’ultimo match importante giocato tra le due formazioni lo ha vinto Milano, la finale per il quinto posto dello scorso anno che ha garantito ai meneghini la qualificazione alla Challenge Cup, poco conoscibile perché come i gialloblù anche la Powervolley ha cambiato molto in estate. Il pre-campionato. Nell’ultimo torneo disputato la scorsa settimana, la Jesi Volley Cup, Milano ha battuto 3-0 nientemeno che la Lube in semifinale per poi perdere 1-3 la finale contro Piacenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

