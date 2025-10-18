Milano spezza l’egemonia di Conegliano e conquista la Supercoppa italiana
Finalmente Milano. Al PalaTrieste è la Numia Vero Volley a conquistare il primo trofeo della stagione battendo Conegliano 3-2, con parziali di 18-25, 25-22, 25-20, 13-25, 15-12. Prima affermazione per le meneghine, che arrestano la striscia delle Pantere - l’Imoco si era aggiudicata le ultime sette edizioni e andava a caccia del nono titolo complessivo - e soprattutto sfatano quello che era ormai. 🔗 Leggi su Feedpress.me
