Milan sosta maledetta | Loftus-Cheek ha un affaticamento rischia la Fiorentina

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inglese si è fermato nell'ultimo allenamento e verrà testato in mattinata in rifinitura. Potrebbe non farcela a recuperare. La soluzione alternativa: Saelemaekers dietro Leao. Gimenez titolare? Possibile, ma Allegri sarebbe senza attaccanti in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan sosta maledetta loftus cheek ha un affaticamento rischia la fiorentina

© Gazzetta.it - Milan, sosta maledetta: Loftus-Cheek ha un affaticamento, rischia la Fiorentina

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan sosta maledetta loftusMilan, gli infortuni non si fermano: in vista della Fiorentina problemi anche per Loftus-Cheek, cosa filtra - E' un Milan senza pacequello che si avvicina sempre di più alla ... Segnala calciomercato.com

milan sosta maledetta loftusAllegri, sosta maledetta: senza Pulisic e Rabiot c’è un Milan da rifare - Saelemaekers migliora, ma lo statunitense e l’ex centrocampista Juve rischiano di stare fuori fino al derby del 23 novembre ... Segnala tuttosport.com

milan sosta maledetta loftusMax rifà il Milan. La Gazzetta: "Leao è la certezza. In avanti con lui Loftus o Gimenez" - Questa sosta per le Nazionali costringe Max Allegri e rifare il Milan, anche perché alcuni dei giocatori più importanti, Rabiot e Pulisic su tutti, sono tornati acciaccati da queste ... Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Sosta Maledetta Loftus