Milan sosta maledetta | Loftus-Cheek ha un affaticamento rischia la Fiorentina

L'inglese si è fermato nell'ultimo allenamento e verrà testato in mattinata in rifinitura. Potrebbe non farcela a recuperare. La soluzione alternativa: Saelemaekers dietro Leao. Gimenez titolare? Possibile, ma Allegri sarebbe senza attaccanti in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, sosta maledetta: Loftus-Cheek ha un affaticamento, rischia la Fiorentina

