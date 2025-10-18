Milan sorpresa Athekame | contro la Fiorentina potrebbe partire titolare Ecco al posto di chi

Lo svizzero Zachary Athekame, classe 2004, arrivato nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys, potrebbe debuttare dal 1' in Milan-Fiorentina di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà lui la sorpresa di Massimiliano Allegri? Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, sorpresa Athekame: contro la Fiorentina potrebbe partire titolare. Ecco al posto di chi

Argomenti simili trattati di recente

#Kean verso il recupero, #Pioli conosce i punti deboli del #Milan e prepara una sorpresa Il nuovo editoriale di #EnzoBucchioni per VIOLANEWS - facebook.com Vai su Facebook

? Milan, Rabiot: "Una sorpresa vedere la Roma così in alto" #ASRoma #Milan #Rabiot https://vocegiallorossa.it/altre-notizie/milan-rabiot-una-sorpresa-vedere-la-roma-cosi-in-alto-272737… - X Vai su X

Milan, sorpresa Athekame: contro la Fiorentina potrebbe partire titolare. Ecco al posto di chi - Lo svizzero Zachary Athekame, classe 2004, arrivato nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys, potrebbe debuttare dal 1' in Milan- Riporta msn.com

Milan, Allegri prepara una sorpresa: debutto dal 1’ per un volto nuovo contro la Fiorentina | OneFootball - Il Milan arriva a questa partita con fiducia e consapevolezza, forte di un avvio di stagione positivo e di un gruppo che sembra aver trovato equilibrio e compattezza sotto la guida di Allegri. Scrive onefootball.com

Ultime Milan, Athekame pronto a stupire contro la Fiorentina: Allegri ci pensa - Zachary Athekame torna al Milan dopo la prima convocazione in nazionale maggiore: toccherà a lui domenica? Secondo notiziemilan.it