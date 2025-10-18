Milan Saelemaekers disponibile contro la Fiorentina a tempo record Se in rifinitura …

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero classe 1999, sarà disponibile per Milan-Fiorentina di domani, ore 20:45, a 'San Siro'. Il belga, infatti, ha smaltito praticamente in tempo record la piccola lesione al flessore e ieri era già in gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

