Mancano poche ore al calcio d’inizio di Roma-Inter, big match della settima giornata di Serie A. Scontro d’alta classifica per i giallorossi, che si preparano ad iniziare un vero e proprio tour de force. Dopo la sfida con i nerazzurri, i giallorossi dovranno vedersela con Viktoria Plzen, Sassuolo e Parma nel giro di soli sette giorni, prima di far visita al Milan il prossimo 2 novembre a San Siro. I rossoneri, però, devono fare i conti con un’emergenza infortuni. Allegri: “Rabiot e Pulisic tornano dopo la sosta”. Durante la sosta per le nazionali, il Milan ha perso Adrien Rabiot e Christian Pulisic per dei problemi di natura muscolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Milan, Rabiot e Pulisic saltano la Roma? Allegri chiarisce sui tempi di recupero