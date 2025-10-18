Milan Mexes-choc | Ibrahimovic mi ha traumatizzato Si tremava

Philippe Mexes oggi vive lontano dai riflettori del calcio, ma i ricordi della sua carriera restano vivi, soprattutto quelli legati ai grandi campioni con cui ha condiviso lo spogliatoio. Tra questi, Zlatan Ibrahimovic occupa un posto speciale, e non solo per la sua classe. “ Lui mi ha traumatizzato ”, ha raccontato l’ex difensore francese nel podcast Kampo, parlando dell’anno vissuto insieme al Milan nella stagione 2011-2012. Mexes, che ha incrociato Ibra anche da avversario, non ha dubbi nel definirlo tra i più forti mai affrontati: “Ha la mentalità da vincente, da killer, è sicuro di sé. È tosto”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan, Mexes-choc: "Ibrahimovic mi ha traumatizzato. Si tremava..."

