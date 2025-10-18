Milan lesione per Pulisic | resterà fuori a lungo Ecco quando potrebbe tornare in campo

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 del Milan, è costretto a fermarsi per infortunio proprio nel suo momento migliore. Finora aveva segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 partite. Arrivederci a novembre, 'Capitan America'!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lesione per pulisic rester224 fuori a lungo ecco quando potrebbe tornare in campo

© Pianetamilan.it - Milan, lesione per Pulisic: resterà fuori a lungo. Ecco quando potrebbe tornare in campo

Altre letture consigliate

milan lesione pulisic rester224Milan, infortunio Pulisic: c'è lesione, i tempi di recupero e quante partite salta - Gli esami confermano le sensazioni negative sull'infortunio di Pulisic: c'è lesione per lo statunitense, il Milan dovrà fare a meno di lui per un lungo periodo. Come scrive calciomercato.com

milan lesione pulisic rester224Anche per Pulisic lesione muscolare. La Gazzetta: "Punta a tornare nel derby" - L'americano nel corso dell'ultima sosta ha riportato una lesione di basso grado al bicipite ... Segnala milannews.it

milan lesione pulisic rester224Pulisic, c’è lesione: out in Milan-Fiorentina e non solo - Il club rossonero ha fatto sapere che il calciatore è alle prese con un infortunio al bicipite femorale destro: i tempi di recupero ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Lesione Pulisic Rester224