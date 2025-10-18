Milan lesione per Pulisic | resterà fuori a lungo Ecco quando potrebbe tornare in campo

Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 del Milan, è costretto a fermarsi per infortunio proprio nel suo momento migliore. Finora aveva segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 partite. Arrivederci a novembre, 'Capitan America'!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, lesione per Pulisic: resterà fuori a lungo. Ecco quando potrebbe tornare in campo

