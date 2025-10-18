Milan la probabile formazione contro la Fiorentina | gioca Leao Un grande dilemma per Allegri

Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, quale potrebbe essere la probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri in vista del big match di domani sera a 'San Siro' contro la Fiorentina. La certezza si chiama Rafael Leao nel ruolo di centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan probabile formazione controMilan, la probabile formazione contro la Fiorentina: Leao titolare, quanti infortuni - La probabile formazione del Milan in vista dello scontro con la Fiorentina: Leao verso la titolarità, ma quanti infortuni per Allegri ... Scrive gianlucadimarzio.com

milan probabile formazione controLa probabile formazione di Allegri - Il Milan va verso tante novità, soprattutto a causa degli infortuni della sosta che hanno messo ko sia Pulisic che Rabiot. Come scrive sport.sky.it

milan probabile formazione controProbabili formazioni Juventus-Milan: le sensazioni su Bremer, Thuram, David e Leao - A mandare in archivio la 6^ giornata di Serie A, sarà il big match della ... Segnala fantamaster.it

