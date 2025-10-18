Milan in Liga i capitani pensano a una protesta per la partita all’estero

Come il Milan giocherà a Perth, in Liga si giocherà a Miami e i giocatori stanno valutando di protestare contro questa decisione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

