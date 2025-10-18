Milan in Liga i capitani pensano a una protesta per la partita all’estero

Come il Milan giocherà a Perth, in Liga si giocherà a Miami e i giocatori stanno valutando di protestare contro questa decisione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, in Liga i capitani pensano a una protesta per la partita all’estero

Come per la Serie A con Milan Como che si giocherà in Australia, anche in Liga c'è la possibilità che una partita si giochi dall'altra parte del mondo. Però in Spagna i giocatori di Villarreal e Barcellona si sono opposti alla trasferta di Miami, minacciando il boico

Milan, suggestione Lewandowski Negli ultimi giorni è circolato il nome di Robert Lewandowski come possibile obiettivo del #Milan. Nel consueto video su YouTube, @FabrizioRomano ha chiarito: "Lewandowski oggi è totalmente concentrato sul Barça, s

Liga, i capitani delle squadre pensano a una protesta contro la partita a Miami - Com'è noto, non è solo l'Italia che sta valutando la possibilità di far giocare una partita del suo campionato al di fuori dei confini nazionali e continentali, ...

Allegri e il calcio semplice del Milan: difende bene e attacca bene. A far la differenza pensano Pulisic, Modric e Rabiot - "Il calcio è molto semplice: bisogna fare due cose, la fase offensiva e quella difensiva, e bisogna farle bene tutte e due".

Milan, Fonseca: "Servirà pazienza. Leao? Va servito quando è aperto, è uno dei capitani" - Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match in programma questa sera a San Siro contro il Lecce.