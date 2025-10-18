Milan il parere | Gol o assist dai subentrati bisogna migliorare

Nonostante ci sia Allegri che dice sempre che chi entra è importante, il Milan non ha ricevuto da chi partiva dalla panchina Pulisic a parte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il parere: “Gol o assist dai subentrati, bisogna migliorare”

IL PARERE - Donnarumma: "Il Milan fa bene a credere nello scudetto, ma c'è la conferma di Conte a Napoli con la sua energia e bravura, la nuova Roma di Gasp, c'è da divertirsi " https://ift.tt/qGQu6w1 - X Vai su X

Mkhitaryan dice la sua su Milan-Como in Australia: “Non posso rispondere perché non saremo noi a giocare in Australia, ma secondo me è un po’ folle” ? Il centrocampista nerazzurro ha espresso il proprio parere sulla questione del momento riguardante il - facebook.com Vai su Facebook

L'Equipe dà 6 (sufficiente) a Nkunku: sbaglia due gol, se ne costruisce uno. Due assist avrebbero meritato di più - Francia, a cura de L'Equipe: NKUNKU (6): Avrebbe potuto segnare prima con maggiore precisione (2’, ... Come scrive milannews.it

Pronostico Udinese-Milan, gol o assist per Rabiot? Le quote - Non c’è solo il derby della Capitale ad infiammare la 4ª giornata di Serie A. Segnala tuttosport.com

Milan, Saelemaekers il dramma di Allegri: per statistiche e mercato il belga è insostituibile, cosa farà il tecnico - Il Milan può perdere per un mese un giocatore fino ad ora fondamentale: in organico non ci sono esterni della stessa qualità di Saelemaekers, Allegri costretto a cambiare modulo? Come scrive sport.virgilio.it