Milan il bollettino di Allegri | Ecco la situazione di tutti i nostri infortunati Un dubbio
A Milanello, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Fiorentina di domani sera a 'San Siro', il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri dopo la sosta delle Nazionali. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
BOLLETTINO MEDICO Pulisic: Lesione di basso grado al bicipite femorale destro. I Tempi: L'attaccante verrà rivalutato tra circa dieci giorni. #Pulisic #Milan #Infortuni #SerieA - X Vai su X
Questo esce oggi sul Corriere della Sera non sul bollettino del comitato di quartiere. Il Comune sta per cedere uno stadio e un quartiere della città non si sa a chi. Perché i due fondi d'investimento che gestiscono Milan e Inter non danno informazioni dettagliat - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Allegri fa il bollettino alla vigilia della Fiorentina: "Rabiot e Pulisic difficilmente torneranno prima della sosta. Leao? A fine carriera..." - Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia della sfida casalinga contro la Fiorentina: "Estupinan non ci sarà a San Siro. Scrive eurosport.it
Milan, Allegri maledice la sosta per le nazionali: si ferma anche Pulisic. Emergenza totale per la sfida all’ex Pioli - Contro la Fioentina assente Saelemaerks, da valutare Estupinan, Leao e Rabiot ... Riporta sport.virgilio.it
Il Milan riparte dalla difesa: Allegri ha già vinto una sfida - Massimiliano Allegri si prepara ad avere l'intero gruppo al completo, infortunati a parte, per ... Si legge su milannews.it