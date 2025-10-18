Milan il bollettino di Allegri | Ecco la situazione di tutti i nostri infortunati Un dubbio

A Milanello, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Fiorentina di domani sera a 'San Siro', il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati rossoneri dopo la sosta delle Nazionali. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan bollettino allegri situazioneMilan, Allegri fa il bollettino alla vigilia della Fiorentina: "Rabiot e Pulisic difficilmente torneranno prima della sosta. Leao? A fine carriera..." - Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia della sfida casalinga contro la Fiorentina: "Estupinan non ci sarà a San Siro. Scrive eurosport.it

Milan, Allegri maledice la sosta per le nazionali: si ferma anche Pulisic. Emergenza totale per la sfida all’ex Pioli - Contro la Fioentina assente Saelemaerks, da valutare Estupinan, Leao e Rabiot ... Riporta sport.virgilio.it

milan bollettino allegri situazioneIl Milan riparte dalla difesa: Allegri ha già vinto una sfida - Massimiliano Allegri si prepara ad avere l'intero gruppo al completo, infortunati a parte, per ... Si legge su milannews.it

