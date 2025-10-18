Milan Games Week & Cartoomics 2025 – In arrivo una lineup di attori e doppiatori che hanno dato vita a iconici personaggi di celebri videogiochi

Sono passati più di 70 anni da quando, a Cambridge, venne creato il primo videogioco della storia. Da quel giorno, l’arte videoludica è cresciuta e si è sviluppata senza sosta, entrando a far parte della nostra quotidianità attraverso le sue innumerevoli forme e sfaccettature. Dai generi sempre più diversificati in base al diverso approccio al gameplay, alla narrazione sempre più profonda in grado di rendere l’esperienza di fruizione sempre più immersiva, fino ai personaggi attorno ai quali ruotano le diverse storie, alcuni dei quali finiscono per diventare delle vere e proprie icone a cui potersi ispirare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

