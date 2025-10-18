Milan-Fiorentina si giocherà ancora in maglia gialla | PM News

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta terza maglia per gli uomini di Allegri in Milan-Fiorentina, nonostante la partita sarà a San Siro: ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan fiorentina giocher224 magliaMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson? - Fiorentina sarebbe una partita da 10 se Leao e Gudmundsson, portatori sani di quella maglia magica, fossero nel loro momento migliore e invece non lo sono. Si legge su firenzeviola.it

Milan, le possibili scelte di Allegri contro la Fiorentina - Milan verso la Fiorentina: le possibili scelte di Allegri tra infortuni e varianti tattiche, con dubbi su esterni, centrocampo e attacco. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Giocher224 Maglia