Milan-Fiorentina si giocherà ancora in maglia gialla | PM News

Ancora una volta terza maglia per gli uomini di Allegri in Milan-Fiorentina, nonostante la partita sarà a San Siro: ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il generale Max Allegri ha comunicato il bollettino di guerra nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina Questa sosta per le Nazionali ha praticamente decimato la rosa dei rossoneri #Milan #Allegri #InfortunatiMilan - facebook.com Vai su Facebook

Gimenez verso la panchina, Loftus-Cheek con Leao in Milan-Fiorentina: i perché della scelta di Allegri ? - X Vai su X

Milan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson? - Fiorentina sarebbe una partita da 10 se Leao e Gudmundsson, portatori sani di quella maglia magica, fossero nel loro momento migliore e invece non lo sono. Si legge su firenzeviola.it

Milan, le possibili scelte di Allegri contro la Fiorentina - Milan verso la Fiorentina: le possibili scelte di Allegri tra infortuni e varianti tattiche, con dubbi su esterni, centrocampo e attacco. Segnala msn.com