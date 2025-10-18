Milan-Fiorentina più no che sì per Estupinan | Allegri ha già pronto il sostituto dell’ecuadoriano

Pervis Estupinan non si è allenato in gruppo neanche ieri e con tutta probabilità salterà Milan-Fiorentina di domani sera a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, più no che sì per Estupinan: Allegri ha già pronto il sostituto dell’ecuadoriano

