Milan-Fiorentina Pioli gela i rossoneri | Se c' è un Dio del calcio

Un conto in sospeso con il passato? Milan-Fiorentina mette l'uno contro l'altro il club rossonero e l'ultimo allenatore ad aver vinto uno scudetto dalle parti di Milanello. - "Non sto pensando a quel che succederà a me, le emozioni saranno inevitabili visto che a San Siro ho vissuto anni pieni di cose positive. Penso invece a quello che dobbiamo fare noi per fare un'ottima partita. Mi aspetto dai miei la migliore gara possibile, all'altezza di un avversario così importante". Stefano Pioli si prepara per la prima volta da ex a San Siro contro il Milan, la squadra con cui ha vinto lo scudetto 2022, la soddisfazione più grande della sua lunga carriera di allenatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

