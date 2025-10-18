Milan-Fiorentina Pioli convoca Kean | l’azzurro rimedia in tempo per la sfida di San Siro
Il conto alla rovescia è ormai iniziato, e manca sempre meno: domani sera ci sarà Milan-Fiorentina. Spunta Kean tra i convocati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan-Fiorentina, ultim’ora: convocato a sorpresa - Le ultimissime notizie in vista della gara di domani a San Siro tra i la squadra di Stefano Pioli e quella di Massimiliano Allegri ... Come scrive milanlive.it
Milan-Fiorentina, Kean tra i convocati: la scelta di Pioli dopo l'infortunio con l'Italia - L'attaccante della Viola prenderà parte alla trasferta di San Siro contro i rossoneri: come sta e le valutazioni sul suo impiego ... Si legge su corrieredellosport.it
Fiorentina, Kean convocato: può giocare dall'inizio? Cosa filtra in vista del Milan e l'idea di Pioli - Il quesito più importante per i tifosi viola riguarda le condizioni di Moise Kean, tornato acciaccato dopo gli ultimi impegni in Nazionale dove si è infortunato pochi minuti dopo aver segnato contro l ... msn.com scrive