Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, quale potrebbe essere la probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri in vista del big match di domani sera a 'San Siro' contro la Fiorentina. La certezza si chiama Rafael Leao nel ruolo di centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Fiorentina, la probabile formazione rossonera: Leao certezza. Ma quanti dubbi per Allegri

milan fiorentina probabile formazioneLa probabile formazione di Allegri - Il Milan va verso tante novità, soprattutto a causa degli infortuni della sosta che hanno messo ko sia Pulisic che Rabiot. Lo riporta sport.sky.it

milan fiorentina probabile formazioneProbabili formazioni Milan-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Rabiot, Leao, Nkunku, Saelemaekers, Estupinan e Kean - Posticipo domenicale a San Siro tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli: le scelte di formazione dei due tecnici. Segnala goal.com

Probabili formazioni Milan-Fiorentina: ok Gimenez e Gudmundsson, dubbio Kean - Le possibili scelte di Allegri e Pioli per il match della 7^ giornata di Serie A ... Scrive fantamaster.it

