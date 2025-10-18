Milan-Fiorentina la probabile formazione rossonera | Leao certezza Ma quanti dubbi per Allegri

Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, quale potrebbe essere la probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri in vista del big match di domani sera a 'San Siro' contro la Fiorentina. La certezza si chiama Rafael Leao nel ruolo di centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, la probabile formazione rossonera: Leao certezza. Ma quanti dubbi per Allegri

La probabile formazione di Allegri - Il Milan va verso tante novità, soprattutto a causa degli infortuni della sosta che hanno messo ko sia Pulisic che Rabiot. Lo riporta sport.sky.it

