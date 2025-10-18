Milan-Fiorentina la Primavera di Renna sarà ospite in tribuna d’onore a ‘San Siro’

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan Primavera di mister Giovanni Renna assisterà domani sera, da postazione privilegiata a 'San Siro', al match dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. Prossimamente anche le altre rappresentative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina la primavera di renna sar224 ospite in tribuna d8217onore a 8216san siro8217

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, la Primavera di Renna sarà ospite in tribuna d’onore a ‘San Siro’

Contenuti che potrebbero interessarti

milan fiorentina primavera rennaMilan Primavera, il calendario rossonero fino al termine del 2025 - Il Milan Primavera questo fine settimana riprenderà le ostilità in campionato che al momento lo vede al nono posto, metà classifica, con undici punti in ... Si legge su milannews.it

Milan Primavera, scelto Giovanni Renna come nuovo allenatore per la prossima stagione - La panchina della Primavera rossonera avrà una nuova guida tecnica: sarà Giovanni Renna a prendere il posto di Federico Guidi, che ha ... Secondo m.tuttomercatoweb.com

Milan, ora è ufficiale: Giovanni Renna è il nuovo allenatore della Primavera - com il Milan ha deciso di affidare la panchina della squadra Primavera a Giovanni Renna, attuale tecnico della ... Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Primavera Renna