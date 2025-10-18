Milan-Fiorentina la Primavera di Renna sarà ospite in tribuna d’onore a ‘San Siro’

Il Milan Primavera di mister Giovanni Renna assisterà domani sera, da postazione privilegiata a 'San Siro', al match dei rossoneri di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli. Prossimamente anche le altre rappresentative. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, la Primavera di Renna sarà ospite in tribuna d’onore a ‘San Siro’

Contenuti che potrebbero interessarti

MILAN-FIORENTINA, I NUMERI: Allegri vs. Pioli: 15 vittorie a 2 per il coach rossonero. #MilanFiorentina #Allegri #Pioli #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Sky - Verso Milan-Fiorentina: Allegri potrebbe schierare Athekame dal 1' - X Vai su X

Milan Primavera, il calendario rossonero fino al termine del 2025 - Il Milan Primavera questo fine settimana riprenderà le ostilità in campionato che al momento lo vede al nono posto, metà classifica, con undici punti in ... Si legge su milannews.it

Milan Primavera, scelto Giovanni Renna come nuovo allenatore per la prossima stagione - La panchina della Primavera rossonera avrà una nuova guida tecnica: sarà Giovanni Renna a prendere il posto di Federico Guidi, che ha ... Secondo m.tuttomercatoweb.com

Milan, ora è ufficiale: Giovanni Renna è il nuovo allenatore della Primavera - com il Milan ha deciso di affidare la panchina della squadra Primavera a Giovanni Renna, attuale tecnico della ... Scrive tuttomercatoweb.com