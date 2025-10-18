Milan-Fiorentina emergenza per Allegri | Nkunku non recupera per il match di domani | PM News

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Fiorentina, altra batosta per Allegri: l'attaccante francese Christopher Nkunku non è riuscito a recuperare in tempo per il match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina emergenza per allegri nkunku non recupera per il match di domani pm news

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, emergenza per Allegri: Nkunku non recupera per il match di domani | PM News

Approfondisci con queste news

milan fiorentina emergenza allegriSi ferma Nkunku, emergenza in attacco per il Milan contro la Fiorentina: tutti gli indisponibili di Allegri - Brutte notizie per il Milan e per Allegri: Nkunku salta la sfida con la Fiorentina per un problema a un alluce ... Si legge su fanpage.it

milan fiorentina emergenza allegriMilan, tegola Pulisic: Leao ha 90' per convincere Allegri. Rivoluzione obbligata, Max cambia tutto - Allegri costretto alla rivoluzione contro la Fiorentina: scocca l'ora di Leao. Lo riporta sport.virgilio.it

milan fiorentina emergenza allegriMilan, Allegri risponde alle critiche: il tecnico difende Leao in conferenza - Massimiliano Allegri si schiera dalla parte di Leao: il tecnico del Milan risponde alle critiche sul calciatore portoghese. Lo riporta spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Emergenza Allegri