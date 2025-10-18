Milan-Fiorentina dalla conferenza stampa tre messaggi importanti di Allegri alla squadra Video

Pianetamilan.it | 18 ott 2025

Conferenza stampa, in tarda mattinata, nel centro sportivo rossonero di Milanello: alla vigilia di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026, l'allenatore del Diavolo, Massimiliano Allegri ha parlato di tutto. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina dalla conferenza stampa tre messaggi importanti di allegri alla squadra video

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, dalla conferenza stampa tre messaggi importanti di Allegri alla squadra (Video)

