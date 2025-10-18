Milan-Fiorentina Athekame la sorpresa di Allegri? Ecco in quale ruolo potrebbe giocare

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo svizzero Zachary Athekame, classe 2004, arrivato nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys, potrebbe debuttare dal 1' in Milan-Fiorentina di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà lui la sorpresa di Massimiliano Allegri? Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Athekame la sorpresa di Allegri? Ecco in quale ruolo potrebbe giocare

