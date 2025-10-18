Milan-Fiorentina Athekame la sorpresa di Allegri? Ecco in quale ruolo potrebbe giocare

Lo svizzero Zachary Athekame, classe 2004, arrivato nell'ultimo calciomercato estivo dallo Young Boys, potrebbe debuttare dal 1' in Milan-Fiorentina di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Sarà lui la sorpresa di Massimiliano Allegri? Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Athekame la sorpresa di Allegri? Ecco in quale ruolo potrebbe giocare

