Milan-Fiorentina Allegri | Pulisic e Rabiot dopo la prossima sosta | LIVE News
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, presenta in conferenza stampa nel centro sportivo rossonero di Milanello i temi principali di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 di domani sera a 'San Siro': il LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
