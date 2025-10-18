Milan-Fiorentina Allegri | Leao pronto a tornare Ragazzo d’oro se ne parla troppo
Milano, 18 ottobre 2025 – “I ragazzi stanno bene, le partite dopo la sosta sono sempre un'incognita: bisogna avere subito la testa giusta. Inizia un ciclo importante. E la Fiorentina, al di là della classifica, è una squadra forte. Per noi un'opportunità di fare un altro passo avanti in classifica”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, alla vigilia di Milan-Fiorentina in programma domani, domenica 19 ottobr e, a San Siro alle ore 20.45. A seguire, focus su Leao, pronto al ritorno dal primo minuto dopo due mesi: “Leao ha fatto una buona settimana, completa e intensa. Doveva recuperare una buona condizione, è pronto per tornare a essere tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
