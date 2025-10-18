Milan contro la Fiorentina falcidiato dagli infortuni ma con Leao Le parole di Allegri
Ecco tutte le notizie più importanti pubblicate finora sul Milan nella mattina di oggi, sabato 18 ottobre 2025: tanti infortuni per i rossoneri di Massimiliano Allegri e domani sera a 'San Siro' la partita contro la Fiorentina di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il generale Max Allegri ha comunicato il bollettino di guerra nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina Questa sosta per le Nazionali ha praticamente decimato la rosa dei rossoneri #Milan #Allegri #InfortunatiMilan - facebook.com Vai su Facebook
#Milan Fiorentina sarà anche #Allegri vs Pioli. L'allenatore ? è quello che ha vinto più partite contro il tecnico viola - alla 500ª panchina in Italia e di ritorno a San Siro - in Serie A: 12. Scopri di più nel mio articolo su @MilanVibesHQ - X Vai su X
Allegri senza Pulisic, Rabiot ed Estupinan contro la Fiorentina: "Sosta? È il periodo più pericoloso. Troppe parole su Leao" - Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan in conferenza stampa riguardo i tanti infortuni subiti dai propri giocatori nel corso degli ultimi impegni ... Come scrive msn.com
Milan, Allegri fa il bollettino alla vigilia della Fiorentina: "Rabiot e Pulisic difficilmente torneranno prima della sosta. Leao? A fine carriera..." - Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia della sfida casalinga contro la Fiorentina: "Estupinan non ci sarà a San Siro. Da eurosport.it
Milan Fiorentina, rebus a centrocampo: Allegri ha un preferito, ma la scelta passa dai prossimi allenamenti! Le ultimissime - Tutti i dettagli Altro infortunio per il Milan, già falcidiato durante la sosta per le nazionali ... Secondo calcionews24.com