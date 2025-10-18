Milan contro la Fiorentina Allegri pensa ad una nuova idea offensiva

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, idea Loftus dietro Leao per la sfida con la Fiorentina: Allegri studia nuove soluzioni Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista della prossima sfida tra Milan e Fiorentina, Massimiliano Allegri starebbe valutando un’inedita soluzione tattica per dare maggiore imprevedibilità al reparto offensivo. L’allenatore rossonero, alla guida del nuovo corso del Milan, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

milan contro la fiorentina allegri pensa ad una nuova idea offensiva

© Calcionews24.com - Milan, contro la Fiorentina Allegri pensa ad una nuova idea offensiva

News recenti che potrebbero piacerti

milan contro fiorentina allegriMilan: Allegri prepara una mossa a sorpresa contro la Fiorentina - Massimiliano Allegri starebbe valutando un cambio tattico inatteso in vista della sfida di Serie A tra Milan e Fiorentina, in programma domenica sera a San ... Si legge su stadiosport.it

milan contro fiorentina allegriMilan, tegola Pulisic: Leao ha 90' per convincere Allegri. Rivoluzione obbligata, Max cambia tutto - Allegri costretto alla rivoluzione contro la Fiorentina: scocca l'ora di Leao. sport.virgilio.it scrive

milan contro fiorentina allegriLIVE, La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Fiorentina - Ecco quanto dichiarato oggi, 18 ottobre, da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa che precede Milan- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Contro Fiorentina Allegri