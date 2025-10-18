Milan-Como a Perth Allegri | Quando ci sarà l’ufficialità non potremo fare altro che …

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, alla vigilia di Milan-Fiorentina di campionato, in conferenza stampa a Milanello ha anche parlato del match di Serie A contro il Como che sarà disputato a Perth (Australia). Ecco la sua opinione sul tema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como a Perth, Allegri: “Quando ci sarà l’ufficialità, non potremo fare altro che …”

Scopri altri approfondimenti

Milan-Como in Australia, Mkhitaryan dice la sua: "Un po' pesante, ma siamo pagati per giocare" - X Vai su X

Milan-Como in Australia, tifosi lariani infuriati: "Non accettiamo lezioni sul sacrificio" - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Como a Perth, Allegri: "Bisognerà troverà la soluzione ideale per andare lì per affrontare una partita che vale tre punti" - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa su Milan- milannews.it scrive

Milan-Como a Perth, Allegri: “Quando ci sarà l’ufficialità, non potremo fare altro che - Fiorentina di campionato, in conferenza stampa a Milanello ha anche parlato del match di Serie A contro il Como che sarà disputato a Pe ... Scrive msn.com

Pagina 2 | Allegri, Milan e politica: "Non ci entro! Juve? Non bisogna essere felici. Leao, il campo parla" - Le parole dell'allenatore dei rossoneri alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Dobbiamo fare un altro passo avanti e giocare da squadra" ... tuttosport.com scrive