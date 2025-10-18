Milan Berton cuoco tifoso rossonero | San Siro lo terrei da monumento

Berton, noto cuoco stellato tifoso del Milan, ha parlato dell'abbattimento di San Siro, con parere negativo, nonostante sia progressista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Berton (cuoco tifoso rossonero): “San Siro lo terrei da monumento”

Lo abbiamo rubato un quarto d'ora al suo Ristorante stellato per parlare di calcio e del suo #Milan...convocato qui a @HostMilano Chef Andrea Berton - X Vai su X

Ploom, Philipp Plein e marie claire ITALIA hanno aperto la Milano Fashion Week con un’esperienza che ha unito moda, cucina stellata e lifestyle internazionale. Scenografie dorate, quattro cucine d’autore – Roberto Conti, Andrea Berton, Chicco e Bobo Cere - facebook.com Vai su Facebook

