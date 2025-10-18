Tra gli impegni e i numerosi infortuni a Milanello, il Milan avrebbe messo a segno un colpo prezioso: arriva la firma fino al 2028 C’è finalmente aria di attesa in casa Milan per il prossimo impegno dopo la sosta per le Nazionali: i rossoneri affronteranno la Fiorentina tra le mura amiche. In questi giorni, Allegri ha sfruttato la pausa per lavorare con i giocatori non convocati e per attendere il rientro dei 15 giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Tuttavia, il bilancio della sosta è stato tutt’altro che positivo per il Milan, che si ritrova ora con diversi infortunati. Il caso più pesante, e senza dubbio il più preoccupante, è quello di Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Milan, annuncio improvviso: è ufficiale, firma fino al 2028