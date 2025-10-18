Milan anche Nkunku salterà la Fiorentina! Servirà un miracolo per portarlo in panchina

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appare molto difficile che Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, possa essere disponibile per Milan-Fiorentina di domani sera, alle ore 20:45 a 'San Siro', per la partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

