Milan anche Nkunku salterà la Fiorentina! Servirà un miracolo per portarlo in panchina

Appare molto difficile che Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, possa essere disponibile per Milan-Fiorentina di domani sera, alle ore 20:45 a 'San Siro', per la partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, anche Nkunku salterà la Fiorentina! Servirà un miracolo per portarlo in panchina

Altre letture consigliate

Da monitorare la situazione di #Nkunku: il francese ieri e l'altro ieri non si è allenato a causa di un pestone. Oggi sarà valutato e dovrebbe essere il giorno del ritorno in gruppo Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, infortunio #Pulisic: #Nkunku o #Leao se non ce la fa con la #Fiorentina - X Vai su X

Nkunku non si è allenato. Possibile assenza dal 1' contro la Fiorentina - Fiorentina, oltre alle assenze di Pulisic, Rabiot e Saelemaekers, occhio alle condizione di Christopher Nkunku, che, a detta di Peppe Di Stefano, non si è allenato in ... Lo riporta firenzeviola.it

Il Milan perde ancora pezzi. Estupinan e Nkunku in forte dubbio per la Fiorentina - Continua ad infittirsi la lista dei probabili assenti in vista della sfida alla Fiorentina in casa Milan, con Massimiliano Allegri che rischia di perdere altri due potenziali titolari. Lo riporta firenzeviola.it

Anche Nkunku non è rientrato al meglio: come sta, scelta fatta per Milan-Fiorentina - Oltre a Rabiot, Saelemaekers, Pulisic ed Estupinan, anche Nkunku non è rientrato meglio: come sta e gli aggiornamenti per Milan- Scrive milanlive.it