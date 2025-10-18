Milan Allegri su Rabiot | Si prenda tutto il tempo possibile | il soleo è un muscolo bastardo Sembra che …
Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, starà fuori un mese e salterà i prossimi impegni del Diavolo: il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri, ne ha parlato così oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il generale Max Allegri ha comunicato il bollettino di guerra nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina Questa sosta per le Nazionali ha praticamente decimato la rosa dei rossoneri #Milan #Allegri #InfortunatiMilan - facebook.com Vai su Facebook
Brutte notizie per il Milan di Allegri Lesione al soleo per Rabiot: salta Milan-Fiorentina Il francese sarà rivalutato tra 10 giorni #Rabiot #Milan #DAZN - X Vai su X
Milan, Allegri fa il bollettino alla vigilia della Fiorentina: "Rabiot e Pulisic difficilmente torneranno prima della sosta. Leao? A fine carriera..." - Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia della sfida casalinga contro la Fiorentina: "Estupinan non ci sarà a San Siro. Segnala eurosport.it
Infortunio Rabiot, che tegola per Allegri: c’è lesione, quando torna - Anche Rabiot ha avuto problemi fisici nel corso di questa sosta, ma di cosa si tratta? Secondo milanlive.it
Rabiot e Pulisic out. Tuttosport: "Allegri e il Milan da rifare" - Questa sosta per le Nazionali consegna a Max Allegri l'arduo compito di dover completamente ridisegnare il proprio Milan. Lo riporta milannews.it