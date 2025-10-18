Milan Allegri su Rabiot | Si prenda tutto il tempo possibile | il soleo è un muscolo bastardo Sembra che …

Pianetamilan.it | 18 ott 2025

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, starà fuori un mese e salterà i prossimi impegni del Diavolo: il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri, ne ha parlato così oggi in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan allegri su rabiot si prenda tutto il tempo possibile il soleo 232 un muscolo bastardo sembra che 8230

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri su Rabiot: “Si prenda tutto il tempo possibile: il soleo è un muscolo bastardo. Sembra che …”

