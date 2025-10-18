Milan Allegri su Leao | Lasciatelo giocare conta il campo Poi a fine carriera vedremo se …

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Fiorentina di campionato, ha parlato in maniera approfondita di Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 costantemente nel mirino della critica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Allegri su Leao: "Lasciatelo giocare, conta il campo. Poi, a fine carriera vedremo se …"

