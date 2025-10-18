Milan Allegri difende Leao | Lasciatelo giocare e fare! Se è un campione lo dirà il tempo

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Fiorentina di campionato, ha parlato in maniera approfondita di Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 costantemente nel mirino della critica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri difende Leao: “Lasciatelo giocare e fare! Se è un campione lo dirà il tempo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Brutte notizie per il Milan di Allegri Lesione al soleo per Rabiot: salta Milan-Fiorentina Il francese sarà rivalutato tra 10 giorni #Rabiot #Milan #DAZN - X Vai su X

"Il Milan lavora allo Scudetto, che ci ha detto Allegri. Pulisic e Leao...": Fofana a ruota libera - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri: «Saelemaekers c’è, Pulisic e Rabiot dopo la sosta. Troppe parole intorno a Leao, lasciamolo giocare» - Sarà un Milan con tante assenze quello che sfiderà la Fiorentina, a San Siro, dell’ex Stefano Pioli. Lo riporta msn.com

Allegri su Leao: "Condizione non accettabile, ma buona! Si dicono troppe parole su di lui" - Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa su Rafael Leao: "Questa settimana ha fatto una buona settimana, si è allenato ... Scrive milannews.it

Allegri rifà il Milan e parte da una certezza: Rafael Leao - L'indigesta sosta per le Nazionali ha costretto Massimiliano Allegri a rifare completamente il suo Milan. Da milannews.it