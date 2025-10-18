Migranti nuovo naufragio | un morto e 22 dispersi SeaWatch | Le autorità rispondano delle omissioni
Il barchino in avaria era stato segnalato da Alarm phone quasi 24 ore prima del soccorso. Quando la Guardia costiera è arrivata era già ribaltato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
