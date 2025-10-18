Migranti dispersi nel naufragio al largo di Lampedusa una donna incinta e diversi bambini

migranti dispersi naufragio largoDonna incinta morta e bambini dispersi dopo naufragio al largo di Lampedusa - Una donna in gravidanza ha perso la vita e diversi bambini risultano dispersi in seguito all'ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. laregione.ch scrive

migranti dispersi naufragio largoCinquanta rifugiati sudanesi morti e 61 dispersi al largo della Libia - La tragedia resa nota dall'Oim, è avvenuta il 14 settembre. Si legge su avvenire.it

