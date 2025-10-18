Migranti a Coltano è bufera | Né sindaco né residenti sono mai stati informati

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Gabriele Masiero PISA Venti immigrati richiedenti asilo trasferiti al residence Le Rene a Coltano, all’insaputa di Comune e residenti. Esplode la polemica con il sindaco Michele Conti e la Lega che criticano le scelte della prefettura. Il deputato del Carroccio, Edoardo Ziello, la definisce "situazione vergognosa e scelta allucinante fatta senza informare i cittadini e il sindaco". Ma il prefetto Maria Luisa D’Alessandro, interpellato da La Nazione, "replica che l’amministrazione era informata e che si tratta di un percorso condiviso". Parole respinte al mittente da Conti: "Non c’è stato alcun passaggio istituzionale nel comunicato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che è la sede dove discutere di queste cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

