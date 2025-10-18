Sarà un Cesena numericamente molto ridimensionato quello che stasera scenderà in campo contro lo Spezia, al Picco, piccolo e insidioso. Assente Bastoni, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Reggiana. A lui si aggiungono gli infortunati, Magni, Siano, Olivieri e Bisoli. Coperta corta, quindi, a centrocampo e in attacco dove le risorse a disposizione sono limitatissime. "Inutile piangersi addosso, abbiamo sufficienti risorse per rispondere al meglio a queste defezioni. Sono perlopiù acciacchi leggeri, ma non vogliamo rischiare". Michele Mignani deve fare di necessità virtù, attingendo dai giovani del vivaio per rimpolpare la panchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani non si fida dello Spezia: "Sono forti al di là della classifica"