Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi azienda di Guidonia fa scuola nel mondo

(Adnkronos) – È partito il 3 ottobre dalla città di Bra?ov in Romania per concludersi l'11 dicembre in Russia il programma di formazione avanzato pensato da Sensor Medica per medici, fisioterapisti, osteopati e ricercatori desiderosi di approfondire le novità in ambito tecnologico, per la valutazione del movimento del corpo umano. L'azienda, fondata nel 2010 da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Vuoi ridurre la ritenzione idrica e migliorare l’aspetto della cellulite? Prima di partire con drenanti, massaggi o diete improvvisate, è fondamentale capire da dove nasce davvero il problema. Serve una valutazione completa valutando composizione corporea, a - facebook.com Vai su Facebook

Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo - Presente con sedi in Italia, Germania, Russia, Florida e Hong Kong, collabora con università e centri di ricerca per sviluppare soluzioni innovative che integrano competenze provenienti da informatica ... Come scrive adnkronos.com

Schiena dritta! Ecco le app che migliorano la tua postura - A volte, il problema principale è la mancanza di tempo e non sempre si riesce ad andare in palestra una o due volte a settimana. donnamoderna.com scrive

Esercizi e workout per migliorare la postura personale - Una postura corretta per prevenire contratture e dolori articolari, ecco una serie di esercizi semplici utili a contrastare queste problematiche quotidiane Postura corretta e benessere, un binomio ... Segnala ilgiornale.it