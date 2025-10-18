Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn | sventolate bandiere della Palestina – Video

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corteo per chiedere quando riapre la ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze): migliaia di persone sono scese in strada nel capoluogo toscano accanto ai lavoratori e alle lavoratrici. Tante le bandiere della Palestina. “Viene fuori che il consorzio industriale pubblico, creato a luglio, è inoperativo e lo sarà praticamente per tutto l’anno” ha osservato il Collettivo di fabbrica, aggiungendo che “ad oggi non può comprare nemmeno una biro dal cartolaio, perché privo del revisore contabile. Né esiste, a nessun livello, alcun tavolo istituzionale di altro tipo su ex Gkn”. Questo mentre gli ex dipendenti, ricorda il Collettivo, sono al settimo mese di disoccupazione, dopo 15 mesi senza stipendio e tre procedure di licenziamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

migliaia di persone in corteo a firenze coi lavoratori dell8217ex gkn sventolate bandiere della palestina 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video

Leggi anche questi approfondimenti

migliaia persone corteo firenzeMigliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video - I lavoratori hanno sfilato per denunciare "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale" [Video] ... Da ilfattoquotidiano.it

migliaia persone corteo firenzeEx Gkn, nuovo corteo a Firenze: migliaia in piazza per 'Davide contro Golia', tramvia ferma - Trenta ore di occupazione del consiglio comunale, diciassettemila voti per l’intervento pubblico, sei giorni di occupazione della torre di San Niccolò, tre documentari, uno spettacolo teatrale visto ... Riporta 055firenze.it

La Toscana in piazza per Gaza. Decine di migliaia al corteo di Firenze - Paralizzato il porto di Livorno, occupata la Normale di Pisa. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Migliaia Persone Corteo Firenze