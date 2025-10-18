Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn | sventolate bandiere della Palestina – Video
Un corteo per chiedere quando riapre la ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze): migliaia di persone sono scese in strada nel capoluogo toscano accanto ai lavoratori e alle lavoratrici. Tante le bandiere della Palestina. “Viene fuori che il consorzio industriale pubblico, creato a luglio, è inoperativo e lo sarà praticamente per tutto l’anno” ha osservato il Collettivo di fabbrica, aggiungendo che “ad oggi non può comprare nemmeno una biro dal cartolaio, perché privo del revisore contabile. Né esiste, a nessun livello, alcun tavolo istituzionale di altro tipo su ex Gkn”. Questo mentre gli ex dipendenti, ricorda il Collettivo, sono al settimo mese di disoccupazione, dopo 15 mesi senza stipendio e tre procedure di licenziamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Migliaia di persone per sostenere Alberto Stefani qui a Padova, che spettacolo di serata! Il Veneto è la Lega e la Lega è il Veneto. Da stasera parte la nostra campagna elettorale, consapevoli di lottare per la terra più bella. Forza Alberto, siamo tutti con te - facebook.com Vai su Facebook
Decine di migliaia di persone hanno marciato oggi da Perugia ad Assisi in nome della Pace. Gli organizzatori parlano della marcia più partecipata di sempre: è l’Italia bella che ripudia la guerra. Come ogni anno, l’evento richiama a sé pacifiste e pacifisti di tutt - X Vai su X
Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video - I lavoratori hanno sfilato per denunciare "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale" [Video] ... Da ilfattoquotidiano.it
Ex Gkn, nuovo corteo a Firenze: migliaia in piazza per 'Davide contro Golia', tramvia ferma - Trenta ore di occupazione del consiglio comunale, diciassettemila voti per l’intervento pubblico, sei giorni di occupazione della torre di San Niccolò, tre documentari, uno spettacolo teatrale visto ... Riporta 055firenze.it
La Toscana in piazza per Gaza. Decine di migliaia al corteo di Firenze - Paralizzato il porto di Livorno, occupata la Normale di Pisa. Come scrive rainews.it