Un corteo per chiedere quando riapre la ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze): migliaia di persone sono scese in strada nel capoluogo toscano accanto ai lavoratori e alle lavoratrici. Tante le bandiere della Palestina. “Viene fuori che il consorzio industriale pubblico, creato a luglio, è inoperativo e lo sarà praticamente per tutto l’anno” ha osservato il Collettivo di fabbrica, aggiungendo che “ad oggi non può comprare nemmeno una biro dal cartolaio, perché privo del revisore contabile. Né esiste, a nessun livello, alcun tavolo istituzionale di altro tipo su ex Gkn”. Questo mentre gli ex dipendenti, ricorda il Collettivo, sono al settimo mese di disoccupazione, dopo 15 mesi senza stipendio e tre procedure di licenziamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video