Migliaia all’addio ai carabinieri la commozione del presidente
I parenti: “Il loro sacrificio non sia vano”. In chiesa anche la premier Meloni e la leader del Pd Schlein. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Migliaia di pendolari romani dovranno dire addio al tram per mesi. Dal 6 ottobre solo bus sulle linee 2, 3, 5, 8, 14 e 19. https://odisseaquotidiana.com/2025/08/stop-tram-roma.html… #Mobilità - X Vai su X
L'addio a Cinzia Pinna: in migliaia ai funerali nella cattedrale di Castelsardo - VIDEO L'arrivo della bara fra silenzio e commozione di amici e compaesani - facebook.com Vai su Facebook