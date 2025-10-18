(Adnkronos) – Il microbiota intestinale è ormai un tema centrale per la medicina del futuro, grazie al suo ruolo sempre più riconosciuto anche nelle dinamiche dell’invecchiamento attivo e in salute. La seconda edizione di BIoMA, l’appuntamento annuale dedicato alla scienza del microbiota quest’anno tenutosi alla Camera, ha offerto un’occasione di scambio tra i maggiori esperti italiani che, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale