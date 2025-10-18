Microbiota e longevità | a Montecitorio il Ddl che apre le cure

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La salute passa anche dai microrganismi che abitano l’intestino. È il messaggio che risuona da Roma, dove esperti, clinici e istituzioni hanno messo al centro il microbiota come chiave concreta per invecchiare meglio e più a lungo, trasformando la prevenzione in una politica pubblica misurabile e accessibile, con proposte legislative e strumenti scientifici ormai maturi. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

microbiota e longevit224 a montecitorio il ddl che apre le cure

© Sbircialanotizia.it - Microbiota e longevità: a Montecitorio il Ddl che apre le cure

Altre letture consigliate

Riforma anziani: dopo il sì di Montecitorio il ddl è legge - Ok dalle Camere alla legge delega: previsto il riordino, la semplificazione, l’integrazione e il coordinamento, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e ... Riporta disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Microbiota Longevit224 Montecitorio Ddl