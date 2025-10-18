Microbiota e longevità | a Montecitorio il Ddl che apre le cure
La salute passa anche dai microrganismi che abitano l’intestino. È il messaggio che risuona da Roma, dove esperti, clinici e istituzioni hanno messo al centro il microbiota come chiave concreta per invecchiare meglio e più a lungo, trasformando la prevenzione in una politica pubblica misurabile e accessibile, con proposte legislative e strumenti scientifici ormai maturi. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
