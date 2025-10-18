Michelle Lufo fa rumore La cantante riccionese approda ai live di ’X Factor’

Michelle Lufo ce l’ha fatta. Ha conquistato un posto ai live di X Factor, dopo averlo difeso fino in fondo nelle last call del programma. Sarà una dei tre artisti nella squadra di Francesco Gabbani che parteciperà alla fase finale del talent show. Per la giovane cantante cresciuta a Riccione si aprono così le porte delle fase dei live, che incoroneranno il vincitore di questa edizione del programma. Michelle è riuscita a convincere Francesco Gabbani interpretando una canzone di Diodato, Fai rumore. Un brano che l’artista riccionese ha confessato di sentire come proprio, augurando a tutti di avere qualcuno vicino che ‘fa rumore’, in modo positivo, come è capitato a lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

