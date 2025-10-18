Michelle Lufo fa rumore La cantante riccionese approda ai live di ’X Factor’

Ilrestodelcarlino.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michelle Lufo ce l’ha fatta. Ha conquistato un posto ai live di X Factor, dopo averlo difeso fino in fondo nelle last call del programma. Sarà una dei tre artisti nella squadra di Francesco Gabbani che parteciperà alla fase finale del talent show. Per la giovane cantante cresciuta a Riccione si aprono così le porte delle fase dei live, che incoroneranno il vincitore di questa edizione del programma. Michelle è riuscita a convincere Francesco Gabbani interpretando una canzone di Diodato, Fai rumore. Un brano che l’artista riccionese ha confessato di sentire come proprio, augurando a tutti di avere qualcuno vicino che ‘fa rumore’, in modo positivo, come è capitato a lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

michelle lufo fa rumore la cantante riccionese approda ai live di 8217x factor8217

© Ilrestodelcarlino.it - Michelle Lufo... fa rumore. La cantante riccionese approda ai live di ’X Factor’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

michelle lufo fa rumoreMichelle Lufo... fa rumore. La cantante riccionese approda ai live di ’X Factor’ - Ha conquistato un posto ai live di X Factor, dopo averlo difeso fino in fondo... ilrestodelcarlino.it scrive

michelle lufo fa rumoreLa riccionese Michelle Lufo "fa rumore" e vola ai Live di X Factor 2025 - La giovane artista di Riccione conquista Francesco Gabbani con una intensa versione di Fai rumore e accede alla fase finale del talent ... Da altarimini.it

michelle lufo fa rumoreX Factor: Michelle Lufo canta Fai rumore di Diodato (video) - la diciannovesima edizione del talent presentata da Giorgia, con giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Gabbani - Scrive radiomusik.it

Cerca Video su questo argomento: Michelle Lufo Fa Rumore