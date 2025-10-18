Michelle Hunziker al concerto dell’ex marito Eros Ramazzotti con Cesare e la maglia da vera fan | Ti porto dove c’è musica

“Certi amori regalano un’emozione per sempre”. Le parole di una delle canzoni più amate di Eros Ramazzotti ben si prestano a raccontare il rapporto speciale che si è creato nel tempo con l’ex moglie Michelle Hunziker, madre della sua primogenita Aurora. Nelle scorse ore proprio, insieme al nipotino Cesare, sono arrivati nei Paesi Bassi per assistere al concerto-evento di Eros a llo Ziggo Dom di Amsterdam. Insieme a loro anche la celebre conduttrice televisiva che per l’occasione indossava una maglietta con il volto del cantante e la scritta “Eros Ramazzotti – Amsterdam”. La t-shirt con la scritta “Eros Ramazzotti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michelle Hunziker al concerto dell’ex marito Eros Ramazzotti con Cesare e la maglia da vera fan: “Ti porto dove c’è musica”

Leggi anche questi approfondimenti

Uno scatto con le sorelle e il fratello, i figli che mamma Michelle Hunziker e papà Eros hanno avuto da altre relazioni - facebook.com Vai su Facebook

Parlando di Aurora, Michelle ha condiviso la complessità di essere una madre ingombrante: “Per Auri è stato difficilissimo” #MichelleHunziker #ErosRamazzotti - X Vai su X

Eros Ramazzotti torna in concerto davanti a Michelle Hunziker e al nipotino Cesare - Eros è già pronto per il bis che diventa un evento globale trasmesso in diretta su TikTok ... Come scrive radioitalia.it

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: baci roventi a Mykonos - Dopo le loro prime apparizioni pubbliche insieme, in occasione del concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma e poi per le ... gazzetta.it scrive

Michelle Hunziker: la convivenza con Nino Tronchetti Provera e i rimpianti su Eros - Michelle Hunziker svela sentimenti e scelte di vita: l'amore con Nino Provera, il legame con Aurora e il rapporto con Eros Ramazzotti. Segnala msn.com