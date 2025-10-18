Michael Leiters sarà il nuovo Ceo della Porsche
L'ex direttore tecnico della Ferrari e amministratore delegato della McLaren entrerà in carica il 1° gennaio 2026 al posto di Oliver Blume, il quale potrà concentrarsi sulla guida dell'intero gruppo Volkswagen di cui è Ceo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il marchio di lusso ha avviato trattative con Michael Leiters, ex ceo di McLaren Automotive, indicato come potenziale successore - facebook.com Vai su Facebook
Porsche, il CEO Oliver Blume lascia: in arrivo Michael Leiters - X Vai su X
Porsche sceglie Michael Leiters: sarà CEO dal 1° gennaio 2026 - Porsche annuncia Michael Leiters nuovo CEO dal 1° gennaio 2026. Si legge su affaritaliani.it
Porsche, il nuovo CEO potrebbe arrivare da McLaren - Porsche ha annunciato la probabile nomina di Michael Leiters, ex CEO di McLaren, come suo nuovo leader: contatti a breve ... Segnala formulapassion.it
Porsche, è ufficiale: Blume lascia la guida dal 2026: al suo posto Leiters. Resterà a capo del VW Group fino al 2030 - Michael Leiters, già direttore tecnico di Ferrari e amministratore delegato di McLaren, sostituirà Oliver Blume alla guida di Porsche a partire dai primi del prossimo ... Da msn.com