Mia moglie prima di morire ha regalato un peluche ai nostri figli l’abbiamo perso e vi chiediamo aiuto per ritrovarlo | l’appello del padre sui social poi la sorpresa
Un peluche dimenticato su un treno regionale è diventato il centro di una mobilitazione online che ha coinvolto decine di persone. “Rili”, un orsetto marrone con le orecchie gialle, è stato perso sul convoglio Pescara-Ancona dopo che la famiglia di Alexander Komm, turista tedesco, era scesa alla fermata di Roseto degli Abruzzi (Teramo) per una vacanza. Il padre, rimasto vedovo, ha lanciato un appello sui social per ritrovarlo. “ La mamma dei miei due bambini è venuta a mancare lo scorso anno. Grazie al sostegno di tante persone gentili stiamo lentamente ritrovando il nostro equilibrio e in questi giorni siamo in visita nella splendida regione dell’Abruzzo, a Roseto degli Abruzzi”, ha scritto Komm su Facebook lo scorso 15 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
